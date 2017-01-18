FACUA advierte de que la factura de la luz de comienzos de enero es la segunda más cara de la historia
El recibo del usuario medio asciende ya a 84,16 euros mensuales, sólo por debajo de los 88,66 en que se situó entre enero y marzo de 2012.
FACUA.org
España-18/01/2017
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La factura de la luz del usuario medio de comienzos de enero es la segunda más cara de la historia, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, con las tarifas de los primeros quince días del año, un usuario medio pagaría 84,16 e