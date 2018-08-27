FACUA advierte de que la Ley de Navegación Aérea obliga a facturar gratis el equipaje de mano
Ante el anuncio de Ryanair de que empezará a cobrar por el equipaje que los pasajeros introduzcan en cabina, la asociación recuerda que la legislación española establece el transporte gratuito de estos bultos.
FACUA.org
España-27/08/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte a las aerolíneas de que la Ley de Navegación Aérea establece la obligatoriedad de que las compañías transporten de forma gratuita en cabina el equipaje de mano que el pasajero lleve consigo.
Así, el art&