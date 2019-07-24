FACUA advierte de que las aerolíneas deben abonar hasta 1.353 euros a los usuarios si pierden su maleta
La organización territorial en Castilla y León ha logrado que Iberia compense a un pasajero al que le extravió su equipaje en un viaje entre Tenerife y Madrid.
FACUA.org
España-24/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que hayan sufrido la pérdida, retraso en la entrega o rotura de es equipajes en un vuelo de avión que tienen derecho a indemnizaciones de hasta 1.353 euros, dependiendo del trayecto.
Así, tras la reclam