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FACUA advierte de que las aerolíneas deben abonar hasta 1.353 euros a los usuarios si pierden su maleta

La organización territorial en Castilla y León ha logrado que Iberia compense a un pasajero al que le extravió su equipaje en un viaje entre Tenerife y Madrid.

FACUA.org
España-24/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que hayan sufrido la pérdida, retraso en la entrega o rotura de es equipajes en un vuelo de avión que tienen derecho a indemnizaciones de hasta 1.353 euros, dependiendo del trayecto.

Así, tras la reclam

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