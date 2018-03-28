FACUA advierte de que los bancos no pueden cobrar por los certificados de cancelación de la hipoteca
El Banco de España afirma que las entidades bancarias solo pueden exigir un pago si el cliente solicita expresamente que gestionen los trámites y le informan previamente de los gastos que conlleva.
FACUA.org
España-28/03/2018
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