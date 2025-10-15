FACUA advierte de un fallo de seguridad que ha dejado al descubierto datos personales de clientes de Mango
La empresa asegura que no se ha visto comprometida información bancaria, tarjetas de crédito, DNI/pasaporte o las credenciales de acceso.
FACUA.org
España-15/10/2025
FACUA-Consumidores en Acción advierte de un acceso no autorizado a determinados datos personales de clientes de Mango. La multinacional española ha remitido un correo electrónico con un «aviso importante sobre datos personales» donde informa de que ha sufrido un ciberataque.
