FACUA advierte que el recibo de la luz sube en julio 96 céntimos mensuales para el usuario medio
El Gobierno está preparando un cambio regulatorio para recortar el derecho de millones de usuarios a acogerse a la tarifa fijada por el Ministerio de Energía.
FACUA.org
España-01/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El recibo de la luz sube este 1 de julio un 1,3% para el usuario medio, lo que representa 0,96 euros al mes.
Así, el importe mensual será de 75,72 euros (59,5339488 más el 27,19% que representan el impuesto sobre la electricidad y el IVA). Frente a los 74,76 euro