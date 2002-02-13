FACUA advierte que las medidas para reducir el alcoholismo juvenil deben centrarse en acciones contra la incitación al consumo, no contra los consumidores
La Federación demanda la prohibición de la publicidad de alcohol en la vía pública, televisión, eventos culturales y deportivos.
FACUA.org
España-13/02/2002
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