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FACUA advierte que las medidas para reducir el alcoholismo juvenil deben centrarse en acciones contra la incitación al consumo, no contra los consumidores

La Federación demanda la prohibición de la publicidad de alcohol en la vía pública, televisión, eventos culturales y deportivos.

FACUA.org
España-13/02/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) valora de forma positiva que el Gobierno central se esté por fin planteando medidas para intentar reducir el consumo de alcohol entre niños y adolescentes pero advierte que sería una a

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