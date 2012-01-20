Nuestras accionesEl Gobierno USA debe ponerlos a su disposición

FACUA advierte que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar sus archivos privados

La protección de la propiedad intelectual no puede llevarse al extremo de crear un Estado policial del copyright en el que los usuarios se encuentren sometidos a un Gran Hermano que pisotee derechos tan básicos como la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.

FACUA.org
Internacional-20/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar los archivos privados almacenados en sus servidores, por lo que el Gobierno estadounidense debe ponerlos a su disposición.

Por ello, FACUA pide al Gobierno de España que ac

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