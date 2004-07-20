FACUA alerta de la existencia de un nuevo timo telefónico de las líneas 800
Las víctimas reciben una llamada que les invita a recoger un supuesto paquete a su nombre. Para ello tienen que llamar al 807 505 361.
FACUA.org
España-20/07/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado un nuevo fraude a través de las líneas con prefijos 800 (los sustitutos de los 906). En este caso, han sido numerosas las llamadas de usuarios de distintas provincias españolas las que han advertido de