FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Renault Kangoo por problemas en la dirección
La empresa Renault España Comercial ha comunicado que se ha detectado un riesgo de fisuras en el cárter de la columna de dirección, que podría reducir su resistencia y provocar accidentes de tráfico.
FACUA.org
España-14/04/2017
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Nueva llamada a revisión para las Renault Kangoo, esta vez por un problema en la dirección. | Imagen: wikipedia.org/Randy43 (CC BY-SA 3.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos de la marca Renault, modelo Kangoo (X61) producidos entre el 8 de noviembre de 2016 y el 9 de diciembre de ese mismo año, por riesgo de accidente.
La empresa Renault España Come