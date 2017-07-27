FACUA alerta de la llamada a revisión de los Audi Q3 tras detectarse un fallo en las luces de frenado
La indicación luminosa de frenado puede no encenderse cuando se inicia la frenada de emergencia a través del freno de estacionamiento electromecánico (EPB).
FACUA.org
España-27/07/2017
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Los modelos afectados han sido fabricados entre 2014 y 2017. El fal