FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Antara por un problema en el sistema de arranque
Algunos vehículos equipados con el sistema stop/start podrían sufrir una avería del motor de arranque durante la conducción, lo que podría provocar un accidente.
FACUA.org
España-22/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
General Motors España revisará el cableado del motor de arranque de los Opel Antara. | Imagen: Opel.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Opel Antara con motor 2.2L A22DM (RPO LNQ) y sistema stop/start (RPO KL9), fabricados entre 2014 y 2016, por un problema en el sistema de arranque.
La empresa ha detectado que algunos v