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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Antara por un problema en el sistema de arranque

Algunos vehículos equipados con el sistema stop/start podrían sufrir una avería del motor de arranque durante la conducción, lo que podría provocar un accidente.

FACUA.org
España-22/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Opel Antara con motor 2.2L A22DM (RPO LNQ) y sistema stop/start (RPO KL9), fabricados entre 2014 y 2016, por un problema en el sistema de arranque.

La empresa ha detectado que algunos v

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