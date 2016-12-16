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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Meriva B y Astra K por un problema en el airbag

Este dispositivo podría no desplegarse correctamente en el puesto de acompañante.

FACUA.org
España-16/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Opel Meriva B 2017 y Astra K 2016/2017 por un problema en el airbag del acompañante, que podría no des plegarse correctamente y provocar lesiones a la persona que ocupe esta plaz

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