FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Meriva B y Astra K por un problema en el airbag
Este dispositivo podría no desplegarse correctamente en el puesto de acompañante.
FACUA.org
España-16/12/2016
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General Motors está avisando a los propietarios de los Opel Meriva B y Astra K para que acudan al taller. | Imagen: media.opel.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Opel Meriva B 2017 y Astra K 2016/2017 por un problema en el airbag del acompañante, que podría no des plegarse correctamente y provocar lesiones a la persona que ocupe esta plaz