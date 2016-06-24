FACUA alerta de la llamada a revisión de los relojes Basis Peak por riesgo de quemaduras
Si el aparato se calienta puede derretirse y provocar lesiones en la piel. La empresa Intel, propietaria de la marca, indica que la base de carga también puede recalentarse y fundirse.
FACUA.org
España-24/06/2016
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Los relojes Basis Peak pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras a las personas que los usan. | Imagen: mybasis.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre la llamada a revisión de los relojes Basis modelo Peak, propiedad de la empresa Intel, por el riesgo de quemaduras que presenta su utilización. En concreto, se ha detectado que cuando el reloj se calienta, puede provocar molestias, am