Tras las denuncias de FACUA, la Junta de Andalucía multa a Yelmo con 45.000 euros por impedir entrar con alimentos a su cine de Algeciras
Se trata de la cuarta multa que las administraciones imponen a la principal cadena de exhibición cinematográfica del país como consecuencia de las denuncias de la asociación.
FACUA.org
Cádiz-21/04/2026
La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha multado a Yelmo Cines con 45.000 euros por la prohibición de entrar con comida y bebida en su establecimiento de Algeciras, como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA.
Se trata de la cuarta