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Tras las denuncias de FACUA, la Junta de Andalucía multa a Yelmo con 45.000 euros por impedir entrar con alimentos a su cine de Algeciras

Se trata de la cuarta multa que las administraciones imponen a la principal cadena de exhibición cinematográfica del país como consecuencia de las denuncias de la asociación.

FACUA.org
Cádiz-21/04/2026

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha multado a Yelmo Cines con 45.000 euros por la prohibición de entrar con comida y bebida en su establecimiento de Algeciras, como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA.

Se trata de la cuarta

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