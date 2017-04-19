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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Subaru Levorg por un problema en el software del motor

El cilindro puede sufrir un incremento excesivo de presión, provocando en determinadas circunstancias la parada del coche y elevando por ello el riesgo de accidente de tráfico.

FACUA.org
España-19/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Subaru, modelo Levorg, por un problema en el software del motor que eleva el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.

La anomalía detectada puede llegar a provocar un inc

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