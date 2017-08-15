FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de coches de Nissan por problemas en los airbags
Los modelos afectados son los Infiniti Q30 y QX30, y los Nissan Note y Tiida. Deficiencias en los componentes químicos del airbag pueden hacer que se despliegue de manera incorrecta o incluso que no se abra.
FACUA.org
España-15/08/2017
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Los modelos afectados son los Infiniti Q30 y QX30, por una parte, y los Nissan Note y Nissan Tiida. En el