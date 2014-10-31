FACUA alerta de la orden de retirada de más de 20 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos
Las autoridades de consumo prohíben la venta de diferentes productos para fiestas como la de Halloween que se celebra este fin de semana porque pueden producir riesgos para la salud.
FACUA.org
España-31/10/2014
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FACUA recuerda que las máscaras deben tener orificios de ventilación suficientemente grandes para permitir una adecuada respiración, según exigen la normativa comunitaria.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las autoridades han incluido en lo que va de año en la red de alerta de la Agencia de consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) veintitrés modelos de disfraces, máscaras, pelucas, barbas y otros elementos d