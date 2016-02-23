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FACUA alerta de la orden de retirada de seis lotes del medicamento Núcleo CMP Forte inyectable

La asociación recuerda que los consumidores que tengan alguno de los botes afectados pueden gestionar el cambio del envase por otro en su farmacia.

FACUA.org
España-23/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de seis lotes del medicamento Núcleo CMP Forte inyectable, en su presentación de d

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