FACUA alerta de la orden de retirada de un candelabro de las tiendas Tiger por riesgo de incendio
El producto, que tiene forma de cocodrilo dorado, puede quemarse cuando la vela está encendida. El artículo cuenta con la referencia 3017653.
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España-22/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la orden de retirada de un candelabro comercializado por los establecimientos Tiger por riesgo de incendio. El producto tiene forma de cocodrilo, en color dorado, y tiene la referencia 3017653.
La empresa Flying Tiger Copenhagen ha alertado de