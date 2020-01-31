FACUA alerta de la posible rotura de las fijaciones de snowboard marca Wedze de Decathlon
Se trata de los productos SNB 100 Black, AllRoad 500 Green and Black y SNB 100 Click Black.
FACUA.org
España-31/01/2020
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en las fijaciones de snowboard marca Wedze vendidas en Decathlon que puede llegar a provocar su rotura.
En concreto, se trata de los productos SNB 100 Black, AllRoad 500 Green and Black y SNB 100 Black, con las referencias 2687117, 268