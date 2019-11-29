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FACUA alerta de la presencia de proteína de soja no declarada en fiambre de cerdo de la marca Eroski

El producto afectado es fiambre de sándwich finas lonchas en envase de 300 gramos, lotes 3949, 4019, 4129, 4329, 4339 y 4439.

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España-29/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de trazas de soja no declarada en el etiquetado de un fiambre de cerdo procedente de España de la marca Eroski.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de que el alimento a

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