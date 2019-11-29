FACUA alerta de la presencia de proteína de soja no declarada en fiambre de cerdo de la marca Eroski
El producto afectado es fiambre de sándwich finas lonchas en envase de 300 gramos, lotes 3949, 4019, 4129, 4329, 4339 y 4439.
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España-29/11/2019
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