FACUA alerta de la presencia de un ingrediente no autorizado en el chocolate de la marca City Seed Banks
Se trata del cannabidiol, un componente presente en la planta del cannabis. La Aecosan también ha notificado que el etiquetado de este producto no advierte de que incluye alérgenos.
FACUA.org
España-19/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de cannabidiol, un ingrediente no autorizado procedente del cannabis, y de la ausencia en el etiquetado de la existencia de alérgenos (gluten, leche, huevo y frutos secos) en el chocolate de la marca City Seed Banks.
La Ag