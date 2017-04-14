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FACUA alerta de la prohibición y la retirada del mercado del estimulante sexual Revimax

Revimax se presenta como complemento natural, ocultando al consumidor su composición a base de tadalafilo, cuyo consumo se asocia a infarto agudo de miocardio, angina inestable y otras patologías cardiacas.

FACUA.org
España-14/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha prohibido la venta en España y ha ordenado retirar del mercado todos los ejemplares del producto que se comercializa con el nombre Revimax, un supuesto complemento

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