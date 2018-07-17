FACUA alerta de la retirada de dos modelos de bicicletas de Decathlon por un fallo en el sistema de plegado
La compañía ha informado en su página web de que el cuadro plegable de las Bfold 500 y Bfold 700, de la marca B'fold, podría romperse por la bisagra durante el uso.
FACUA.org
España-17/07/2018
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En concreto, se trata de los modelos Bfold 500 y Bfold 700, de la marca B’fold. La compa&n