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FACUA alerta de la retirada de dos sillas de automóvil para bebé marca BBest por parte de El Corte Inglés

Los grandes almacenes han informado de que los productos afectados presentan riesgo de que la hebilla de cierre de los arneses de sujeción no funcione correctamente.

FACUA.org
España-18/02/2015
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FACUA advierte de la retirada de forma voluntaria del mercado por parte de El Corte Inglés de dos modelos de silla de automóvil para bebé marca BBest, de venta exclusiva en el centro, por presentar riesgo de que la hebilla de cierre de los arneses de sujeción no funcio

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