FACUA alerta de la retirada de las placas de gas Eldslåga de IKEA por un fallo en uno de sus quemadores
La compañía sueca informa de que no existe ningún riesgo al utilizar el resto de quemadores.
FACUA.org
España-01/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de las placas de gas modelo Eldslåga de IKEA. Según informa la compañía sueca, existe un fallo en el quemador rápido de la parte superior derecha en todas aquellas placas compradas antes del 1 de enero de