Nuestras accionesEl fabricante de la gentamicina es Fujian Fukang Pharmaceutical

FACUA alerta de la retirada de los fármacos Gentamicina Braun y Genta Gobens por alto nivel de histamina

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que la cantidad de esta sustancia presente en el principio activo gentamicina es superior al límite establecido.

FACUA.org
España-12/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada y devolución a los laboratorios de los medicamentos Gentamicina Braun y Genta Gobens, que han sido fabricados por B. Braun Medical y Laboratorios Normon respectivamente.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos

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