FACUA alerta de la retirada de los fármacos Gentamicina Braun y Genta Gobens por alto nivel de histamina
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que la cantidad de esta sustancia presente en el principio activo gentamicina es superior al límite establecido.
FACUA.org
España-12/01/2018
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Retirada de los potentes antibioticos Gentamicina Braun y Gentamicina Gobens porque el nivel de histamina es superior al límite establecido. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada y devolución a los laboratorios de los medicamentos Gentamicina Braun y Genta Gobens, que han sido fabricados por B. Braun Medical y Laboratorios Normon respectivamente.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos