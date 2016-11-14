FACUA alerta de la retirada de un lote de Telmisartán Hidroclorotiazida Combix por un resultado anómalo
El contenido de hidroclorotiazida del lote MP11397 está fuera de especificación de acuerdo a los estudios de estabilidad de la Agencia Española del Medicamento.
FACUA.org
España-14/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa sobre la orden de retirada del lote MP11397 del medicamento Telmisartán Hidroclorotiazida Combix, fabricado por los laboratorios Cadila Healthcare Limited, porque su contenido de hidroclorotiazida arroja resultados fuera de especificación