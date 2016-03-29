FACUA alerta de la retirada de unas galletas Mini Granola envasadas erróneamente como Mini Oreo
El etiquetado de las Mini Oreo declara contener trigo y soja y "puede contener leche", pero las Mini Granola contienen leche, por lo que pueden ser peligrosas para los alérgicos.
FACUA.org
España-29/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de unas galletas cuyo contenido no corresponde al envase. Se trata de unas Mini Granola que han sido envasadas en cajas de Mini Oreo, que tienen una composición diferente. Así, en el etiquetado de las Mini Oreo se