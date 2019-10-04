FACUA alerta de la retirada del babero infantil Matvra azul y rojo de Ikea por riesgo de asfixia
El cierre de botón podría desprenderse del tejido al tirar de él o morderse y producir el atragantamiento del menor en caso de ser ingerido.
FACUA.org
España-04/10/2019
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