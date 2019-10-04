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FACUA alerta de la retirada del babero infantil Matvra azul y rojo de Ikea por riesgo de asfixia

El cierre de botón podría desprenderse del tejido al tirar de él o morderse y producir el atragantamiento del menor en caso de ser ingerido.

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España-04/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado del pack de baberos infantiles Matvra en azul y rojo de Ikea por posible riesgo de asfixia para los bebés. El cierre de botón podría desprenderse del tejido al tirar de él o morderse y producir el at

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