FACUA alerta de la retirada del mercado de los frigoríficos Frostfri de Ikea por riesgo de descarga
El panel de la carcasa situado detrás de la puerta en la parte superior se puede despegar o soltar, lo que ocasiona un posible riesgo al entrar en contacto con la corriente eléctrica.
FACUA.org
España-20/06/2016
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