FACUA alerta de la revisión de varios modelos de motos Honda por un defecto en la bomba de combustible
El mal funcionamiento de la tapa del dispositivo puede impedir que el carburante llegue al motor y provocar un accidente.
FACUA.org
España-12/10/2016
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El mal funcionamiento de la tapa de la bomba de combustible de las Honda MSX 125, entre otras, puede provocar un accidente. | Imagen: Honda.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de las motocicletas Honda modelos SH 125 A/D/AD, SH 150 A/D/AD, MSX 125, NSS 300/A y ANC por un defecto en la tapa de la bomba de combustible. En concreto, este defecto puede impedir su correcto funcionamiento, bloquear la