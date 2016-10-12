FACUA alerta de la revisión de varios modelos de motos Honda por un defecto en la bomba de combustible

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de las motocicletas Honda modelos SH 125 A/D/AD, SH 150 A/D/AD, MSX 125, NSS 300/A y ANC por un defecto en la tapa de la bomba de combustible. En concreto, este defecto puede impedir su correcto funcionamiento, bloquear la