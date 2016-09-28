Más noticiasPassat, Golf, Beetle y Jetta

FACUA alerta de la revisión de varios modelos de Volkswagen por problemas electrónicos y en las culatas

Las dos anomalías detectadas elevan el riesgo de accidente debido a la pérdida de estabilidad y a la posibilidad de incendio, respectivamente.

FACUA.org
España-28/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Volkswagen Passat, concretamente a los fabricados entre 2015 y 2016, debido a un problema en el sistema electrónico de estabilización. Igualmente, el fabricante alemán anu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos