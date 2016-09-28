FACUA alerta de la revisión de varios modelos de Volkswagen por problemas electrónicos y en las culatas
Las dos anomalías detectadas elevan el riesgo de accidente debido a la pérdida de estabilidad y a la posibilidad de incendio, respectivamente.
FACUA.org
España-28/09/2016
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