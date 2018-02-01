FACUA alerta de que 2 modelos de los televisores Sony Bravia no se encienden por un fallo de fabricación
Se trata del KD-55XD9305 y el KD-65XD9305. La empresa ha comunicado que estos aparatos no se encienden por un problema en la placa de circuitos de la fuente de alimentación.
FACUA.org
España-01/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los consumidores de que dos modelos de los televisores de la empresa japonesa Sony de la marca Bravia no se encienden por un fallo de fabricación.
Se trata del KD-55XD9305 y el KD-65XD9305. La empresa ha comunicado en su página w