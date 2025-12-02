FACUA alerta de que la propuesta de Ley Universitaria para Andalucía carece de garantías económicas y compromete el modelo público
La organización denuncia que el Gobierno andaluz ignora deliberadamente al CES y al Consejo de Consumidores en un proceso que exige transparencia y deliberación pública.
FACUA.org
Sevilla-02/12/2025
FACUA Andalucía ha vuelto a defender a la universidad pública como garante de igualdad y calidad del servicio y ha denunciado la flagrante falta de participación ciudadana en la elaboración del Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía.
Jordi Castilla, secretario ge