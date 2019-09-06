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FACUA alerta de un error en el brazo de seguridad del adaptador de portabicicletas B'twin de Decathlon

Se trata del producto con referencia 8357813. En determinados casos, la pieza podría abrirse provocando que la bicicleta se cayera del portabicicletas.

FACUA.org
España-06/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del aviso lanzado por Decathlon tras detectar un error en el brazo de seguridad del adaptador de portabicicletas de la marca B’twin que puede provocar que se abra sin previo aviso, con la consecuente caída de la bicicleta del portabicicletas

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