Más noticias

FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a Mapfre

Los usuarios reciben un correo electrónico que simula ser de la aseguradora donde pide el envío de datos personales para confirmar un supuesto cambio de dirección postal.

FACUA.org
España-19/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de tipo phishing que suplanta a Mapfre para hacerse con datos personales de los usuarios.

Los afectados reciben un correo electrónico que simula ser de la aseguradora. En él, se pide a los usuarios que,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos