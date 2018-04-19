FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a Mapfre
Los usuarios reciben un correo electrónico que simula ser de la aseguradora donde pide el envío de datos personales para confirmar un supuesto cambio de dirección postal.
FACUA.org
España-19/04/2018
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Los afectados reciben un correo electrónico que simula ser de la aseguradora. En él, se pide a los usuarios que,