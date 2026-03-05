Nuestras acciones

FACUA alerta de una campaña de phishing que suplanta a Mi Carpeta Ciudadana: "se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros"

Este servicio digital se utiliza para realizar trámites administrativos y consultar diferentes datos personales y citas previas.

FACUA.org
España-05/03/2026

FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de phishing que suplanta a Mi Carpeta Ciudadana para robar datos personales y bancarios a los usuarios. Los correos electrónicos simulan una notificación oficial para comunicar al usuario que «se ha generado a su favor un ingreso po

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos