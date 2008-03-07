FACUA alerta de una empresa que se hace pasar por Telefónica para provocar llamadas a un 806
Llama a los usuarios y les asegura que han sido premiados con un móvil por ser "buenos clientes".
FACUA.org
España-07/03/2008
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una empresa que se está haciendo pasar por Telefónica para provocar llamadas a una línea 806. Sus operadores llaman por teléfono a los domicilios de los usuarios y les aseguran que han sido premiados con un móvil lib