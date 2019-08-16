FACUA alerta de una fisura en el armazón del asiento delantero izquierdo de los Skoda Kodiaq y Karoq
La Dirección General de Consumo informa de que, a consecuencia de este fallo, la seguridad del asiento puede verse comprometida en caso de accidente.
FACUA.org
España-16/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/bkm_br (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error en el proceso de producción de los vehículos Skoda Kodiaq y Karoq, concretamente en los modelos de 2019, existe la posibilidad de que el armazón del asiento delantero izquierdo presente una fisura.
La Direcci&oacut