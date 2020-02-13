FACUA alerta del riesgo de lesiones por un fallo en el airbag frontal del acompañante del Seat Exeo 3R
La Dirección General de Consumo advierte de que existe la posibilidad de que se desprendan fragmentos de la carcasa del generador al activarse el airbag y hieran a los ocupantes.
FACUA.org
España-13/02/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de lesiones por un fallo del airbag delantero del acompañante en los Seat Exeo 3R (modelos de 2009 a 2013).
La Dirección General de Consumo advierte de que en los vehículos con airbag frontal del fabricante Takata e