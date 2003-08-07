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FACUA alerta que determinadas agencias anuncian 'viajes gancho' a bajo precio cuyas plazas están agotadas

La Federación advierte que los usuarios tienen derecho a exigir viajes de características similares al mismo precio que los anunciados.

FACUA.org
España-07/08/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta que está recibiendo denuncias relacionadas con agencias que anuncian viajes gancho para los meses de agosto y septiembre a precios muy reducidos cuyas plazas están agotadas, ya que sólo son un reclamo para q

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