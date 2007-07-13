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FACUA alerta que otra de las marcas de dentífricos inmovilizadas podría contener dietilenglicol

El fabricante de Maxam ha declarado que hasta finales de mayo utilizaba dietilenglicol en su fabricación.

FACUA.org
España-13/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que Maxam, otra de las marcas de dentífricos inmovilizadas en España podría contener dietilenglicol (diethyleneglycol).

Los gobiernos vasco y castellano-manchego han informado a FACUA de la inmovili

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