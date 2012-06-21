FACUA alerta que siguen proliferando anuncios de venta de órganos a través de Internet
Ha denunciado 35 casos ante la Fiscalía, la Guardia Civil y el Ministerio de Sanidad.
FACUA.org
España-21/06/2012
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