FACUA alerta sobre intentos de estafa en el alquiler de viviendas a través de Internet
Los falsos propietarios exigen el pago de una cantidad por adelantado alegando encontrarse en el extranjero.
FACUA.org
España-22/09/2009
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Los supuestos propietarios piden una cantidad por adelantado con el argumento de que les resulta im