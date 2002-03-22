FACUA amplía relaciones con asociaciones de consumidores latinoamericanas
A las organizaciones de Cuba y Chile se unen otras de República Dominicana, Panamá, Nicaragua y Guatemala.
FACUA.org
América-22/03/2002
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A las organizaciones de consumidores de Cuba y Chile con las que la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Asociación General de Consumidores (Asgeco) mantienen relaciones se han unido asociaciones de la República Dominicana, Pa