FACUA analiza el fraude de Volskwagen en el último número de su revista 'Consumerismo'
También incluye reportajes sobre la acción judicial de FACUA por las tarifas de Movistar Fusión, la subida de la luz y el butano en la última legislatura y el inicio del juicio penal de Afinsa, entre otros.
FACUA.org
España-30/12/2015
FACUA-Consumidores en Acción analiza el fraude de Volkswagen en el último número de su revista Consumerismo. En él también incluye reportajes sobre la acción judicial de FACUA contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión, cuánto se han encarecido la luz y el butano durante la última legislatura y el inicio del juicio penal por el fraude de Afinsa, entre otros contenidos.
Aquí puedes acceder a la revista en formato pdf:
– Descarga en este enlace la revista Consumerismo.
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