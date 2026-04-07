El Patronato de la Fundación FACUA analiza su actividad en 2025 y presenta sus propuestas para 2026
Se informó sobre el desarrollo de los programas de cooperación internacional, se presentó la memoria de la Escuela de Formación y se abordaron las mejoras implantadas en la página web de la fundación.
FACUA.org
Internacional-07/04/2026
El patronato de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible se reunió el pasado 26 de marzo en la primera de las sesiones ordinarias correspondientes a 2026.
En primer lugar se abordó el programa de