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FACUA analizará en su XVI Asamblea General las carencias en la seguridad alimentaria

La Federación conmemora el XX Aniversario del inicio de su proyecto independiente, democrático y progresista de defensa de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-10/03/2001
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Más de 40 representantes de las ocho asociaciones provinciales de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se reunirán en Sevilla el 14 de marzo para celebrar su XVI Asamblea General, en la que analizarán las carencias en los

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