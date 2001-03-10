FACUA analizará en su XVI Asamblea General las carencias en la seguridad alimentaria
La Federación conmemora el XX Aniversario del inicio de su proyecto independiente, democrático y progresista de defensa de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-10/03/2001
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Más de 40 representantes de las ocho asociaciones provinciales de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se reunirán en Sevilla el 14 de marzo para celebrar su XVI Asamblea General, en la que analizarán las carencias en los